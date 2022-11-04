النصر يواصل تدريباته خلال فترة التوقف.. تحضيراً للقاء ألميريا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الجمعة، تمارينه اليومية خلال فترة توقف النشاط الكروي، نتيجة ارتباط المنتخب السعودي بالمرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
بدأت الحصة التدريبية التي قادها المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا بتمارين الإحماء، ثم أجرى اللاعبون تمارين لياقية على عدة محطات، بعدها نفذوا مناورة على كامل الملعب، قبل أن تختتم بتمارين الجري المتواصل.
وقد قرر المدرب رودي غارسيا أن يكون غداً السبت، راحة للاعبين على أن تعود التمارين الجماعية يوم الأحد بحصتين صباحية ومسائية.
ومن المقرر أن يجري النصر معسكراً خارجياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم 27 نوفمبر، تأهباً لاستئناف المنافسات، يستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل.
وسيخوض النصر مباراة ودية يوم التاسع من ديسمبر المقبل أمام ألميريا الإسباني في الرياض، تزامناً مع فترة التوقف بسبب منافسات كأس العالم في قطر التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل.
ويحتل فريق النصر المركز الثاني في سلم ترتيب جدول دوري روشن برصيد 19 نقطة حصدها خلال 8 جولات وسيستأنف الفريق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الرائد يوم 15 ديسمبر المقبل ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.