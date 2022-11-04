النصر يواصل تدريباته خلال فترة التوقف.. تحضيراً للقاء ألميريا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الجمعة، تمارينه اليومية خلال فترة توقف النشاط الكروي، نتيجة ارتباط المنتخب السعودي بالمرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.