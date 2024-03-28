في افتتاح الجولة 25 من دوري روشن: الاتفاق في مواجهة الأهلي.. والاتحاد أمام الفيحاء

تنطلق اليوم الجمعة أولى مباريات الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 5 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يدخل الاتحاد المباراة وهو بالمركز الرابع، برصيد 43 نقطة ، بينما يشارك الفيحاء باللقاء وهو يمتلك 32 نقطة ويحتل المركز الثامن.
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ10 مساءً أيضًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي التعاون.
يشارك التعاون باللقاء وهو يحتل المركز الخامس، ولديه 40 نقطة، في حين يقع الحزم بالمركز الـ18 (الأخير)، ولديه 18 نقطة.
يلتقي الأخدود والرائد في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.
يدخل الأخدود المواجهة وهو بالمركز الـ14 برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الرائد بالمركز الـ13، ويمتلك 24 نقطة أيضًا.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد.
يشارك الأهلي باللقاء وهو بالمركز الثالث ويمتلك 47 نقطة، في حين يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي ضمك.
ويخوض ضمك المواجهة ولديه 34 نقطة ويحتل المركز السابع، بينما يأتي الخليج بالمركز الـ11 ويمتلك 28 نقطة.