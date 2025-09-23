رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي: بلد عظيم و مكان رائع للعيش

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، أن المملكة العربية السعودية بلد عظيم وجميل، مشيرًا إلى أن عائلته تستمتع بالعيش فيها، وأنها تتمتع بمواقع سياحية مميزة لا يعرفها الكثيرون، داعيًا الجميع إلى زيارتها.
وجاء حديث رونالدو بمناسبة احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ95، عبر مقطع فيديو نشره نادي النصر في حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء.
وقال قائد النصر: "إنها مكان رائع للعيش، وأكثر ما يميزها بالنسبة لي أنها بلد آمن. الدوري ممتاز وهو أمر مهم لأن عملنا هو كرة القدم، وأنا أحب أن أكون هنا وعائلتي تحب الحياة هنا".
وأضاف: "أعتقد أن لديكم الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها، السياحة ممتازة جدًا، ومدارس الأطفال رائعة. الأماكن السياحية مدهشة والعديد من الناس حول العالم لا يعرفون عنها حتى الآن. أنصح الجميع بزيارة السعودية لأنها بلد رائع بالفعل".
كما نشر رونالدو رسالة عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيها: "أبارك للجميع في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، وأتمنى أن يكون يومًا حافلًا بالفخر والوحدة والاحتفال مع الأهل والأحباب".