رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي: بلد عظيم و مكان رائع للعيش

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، أن المملكة العربية السعودية بلد عظيم وجميل، مشيرًا إلى أن عائلته تستمتع بالعيش فيها، وأنها تتمتع بمواقع سياحية مميزة لا يعرفها الكثيرون، داعيًا الجميع إلى زيارتها.