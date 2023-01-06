"شاهين" تتصدر الأشواط الصباحية في سباق الهجن بمهرجان الإبل

وحقق المراكز الأولى في بقية الأشواط: محمد فران المري، وحمد غانم الكواري، وراشد محمد النابت المري، وعائض محمد القحطاني، وسعيد علي المري، وطالب راشد المري، وحمد عبدالرحمن المري، وفيصل عايض العصيمي، وصالح فرج آل رزق، ومحمد ربيع صالح المري، وجابر سالم جابر المري، ونواف مهراس الهاجري، ومحمود محمد الوهيبي.