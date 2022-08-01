رياضة
تحضيرًا لمواجهة فلسطين في نصف نهائي العرب.. "الأخضر الشاب" يعاود تدريباته
عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته بعد مباراته أمس الأحد أمام منتخب اليمن ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصته التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا.