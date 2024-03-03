لاعبو الهلال والنصر الأكثر تمثيلاً في تشكيلة الجولة 22.. و"تاليسكا" الأفضل

أعلن موقع "سوفاسكور" المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم عن تشكيلته المثالية للجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحظي المتصدر الهلال ووصيفه النصر على النسبة الأكبر في التشكيلة المثالية للجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين ، في حين غاب ممثلو أندية الأهلي والاتحاد والشباب عن القائمة التي ضمت 11 لاعبًا.
ووقع اختيار "سوفاسكور" على لاعبين من الهلال ومثلهما من النصر فيما تمثلت أندية الخليج والتعاون والرائد والفتح وأبها والرياض والاتفاق بلاعب واحد في التشكيلة المثالية.
وحصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين الموجودين في التشكيل المثالي للجولة 22 وفقًا لموقع "سوفاسكور" حيث نال اللاعب تقييم (9،3) درجة نظير تسجيله هاتريك في مباراة فريقه أمام الحزم.
حراسة المرمى : إبراهيم سيهيتش - الخليج (8،5)
الدفاع: سعود عبدالحميد– الهلال (8،0)، عمر جونزاليس– الرائد (7،4)، جايسون ديناير – الفتح (7،4)، أليكس تيليس – النصر (7،6).
الوسط: سافيتش – الهلال (8،7)، كريتشوفياك –أبها (8،5)، موسونا – الرياض (8،5)، ماتيوس كاسترو – التعاون (8،5)، ديماراي غراي – الاتفاق (8،7)
الهجوم: تاليسكا – النصر (9،3).