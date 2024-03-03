لاعبو الهلال والنصر الأكثر تمثيلاً في تشكيلة الجولة 22.. و"تاليسكا" الأفضل

وحظي المتصدر الهلال ووصيفه النصر على النسبة الأكبر في التشكيلة المثالية للجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين ، في حين غاب ممثلو أندية الأهلي والاتحاد والشباب عن القائمة التي ضمت 11 لاعبًا.