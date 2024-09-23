كأس الملك: الفيحاء يقصي الباطن ويتأهل إلى دور الـ 16

تأهل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسب نظيره الباطن بنتيجة 4/0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، "المتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 - نحلم ونحقق"، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، بقيادة الحكم السعودي محمد البريدي.
الشوط الأول انتهى بتقدم الفيحاء بهدفين دون مقابل، حيث جاء الهدف الأول عن طريق "رينو لوبيز" برأسية رائعة، بعد أن وصلته عرضية زميله "ساكالا" في "د 30".
وبمجهود آخر من "ساكالا" أحرز "اليخاندرو بوزويلو" الهدف الثاني للفيحاء في "د 36".
ومع مطلع الشوط الثاني أحرز "نواف الحارثي" هدف الفيحاء الثالث في " د47".
وعاد "لوبيز" لزيارة مرمى الضيوف بهدف رابع للفيحاء في "د 68" بعد استثماره لتمريرة "منصور البيشي" الرائعة.