كأس الملك: الفيحاء يقصي الباطن ويتأهل إلى دور الـ 16

تأهل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسب نظيره الباطن بنتيجة 4/0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، "المتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 - نحلم ونحقق"، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، بقيادة الحكم السعودي محمد البريدي.