أخضر الناشئين يخسر من تونس في عربية اليد ويواجه الكويت غداً

وتأخر أخضر الناشئين في الشوط الأول بفارق خمسة أهداف بنتيجة (10-15)، وفي الشوط الثاني حاول منتخبنا العودة بالنتيجة، إلا أن المنتخب التونسي تمكن من الحفاظ على تقدمه وإنهاء نتيجة المواجهة لصالحه، ليتجمد رصيد الأخضر عند 4 نقاط، فيما رفع تونس رصيده إلى 5 نقاط.