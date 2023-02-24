أخضر الناشئين يخسر من تونس في عربية اليد ويواجه الكويت غداً

تلقى المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين خسارة في مواجهته أمام المنتخب التونسي بنتيجة (23-25)، ضمن الجولة الثالثة من البطولة العربية لمنتخبات الناشئين الحادية عشرة (مواليد 2004)، التي جرت اليوم الجمعة، على صالة الأميرة سمية بمملكة الأردن.
وتأخر أخضر الناشئين في الشوط الأول بفارق خمسة أهداف بنتيجة (10-15)، وفي الشوط الثاني حاول منتخبنا العودة بالنتيجة، إلا أن المنتخب التونسي تمكن من الحفاظ على تقدمه وإنهاء نتيجة المواجهة لصالحه، ليتجمد رصيد الأخضر عند 4 نقاط، فيما رفع تونس رصيده إلى 5 نقاط.
وسيخوض المنتخب السعودي يوم غدٍ السبت 25 فبراير 2023، مواجهته الرابعة في البطولة، وذلك أمام المنتخب الكويتي الذي يمتلك نفس الرصيد النقطي لمنتخبنا بواقع 4 نقاط، وستنطلق المواجهة عند الساعة الثالثة مساء.