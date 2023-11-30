اطّلعا على الاستراتيجية والأنشطة.. المدير الفني للاتحاد ومساعده يزوران الاتحاد الروماني لكرة القدم

والتقى "لارغيت" و"هوساوي" خلال الزيارة، رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم "رازفان بورليانو"؛ حيث اطّلعا على استراتيجية وأنشطة الاتحاد الروماني، لاسيما على مستوى المنتخبات الوطنية وخطط تطوير كرة القدم النسائية والفئات السنية.