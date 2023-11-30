رياضة
اطّلعا على الاستراتيجية والأنشطة.. المدير الفني للاتحاد ومساعده يزوران الاتحاد الروماني لكرة القدم
زار المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، ناصر لارغيت، ومساعده أسامة هوساوي، يومي الثلاثاء والأربعاء؛ مقرَّ الاتحاد الروماني لكرة القدم.
والتقى "لارغيت" و"هوساوي" خلال الزيارة، رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم "رازفان بورليانو"؛ حيث اطّلعا على استراتيجية وأنشطة الاتحاد الروماني، لاسيما على مستوى المنتخبات الوطنية وخطط تطوير كرة القدم النسائية والفئات السنية.
وجاءت هذه الزيارة ضمن خطط الاتحاد السعودي لتعزيز العلاقات مع الاتحادات الكروية حول العالم بما يخدم كرة القدم السعودية.