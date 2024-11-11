متفوقًا على "القحطاني".. هدف "العمار" مع القادسية يفوز بجائزة الهدف الأجمل

ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف "العمار"، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقًا على هدف محمد القحطاني ، لاعب الهلال في مرمى الاتفاق، وهدف الفرنسي جورج كيفين نكودو من ضمك ، في مرمى الوحدة.