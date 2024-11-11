رياضة
متفوقًا على "القحطاني".. هدف "العمار" مع القادسية يفوز بجائزة الهدف الأجمل
أحرزه في مرمى الفيحاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين
فاز لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم تركي العمار، في مرمى الفيحاء، بلقب جائزة الهدف الأجمل في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن نال الهدف تقدير الجماهير.
وتفصيلاً، حصل هدف نجم القادسية على النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة العاشرة ، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف "العمار"، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقًا على هدف محمد القحطاني ، لاعب الهلال في مرمى الاتفاق، وهدف الفرنسي جورج كيفين نكودو من ضمك ، في مرمى الوحدة.
وكانت المنافسة محتدمة بين هدف تركي العمار، وهدف محمد القحطاني؛ لكن الفارق في النهاية ابتسم لصالح هدف لاعب القادسية، بفارق بسيط.