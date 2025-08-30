دوري روشن للمحترفين: بثلاثية.. القادسية يُطفئ النجمة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الفوز على شقيقه النجمة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.
وانتهت المباراة، التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
سجّل أهداف المباراة ريتيغي في الدقيقة 6، ثم أضاف كينونيس الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يقلص علي جاسم النتيجة بهدف للنجمة في الدقيقة 54، ليعود ريتيغي ويختتم الأهداف بهدف ثالث للقادسية في الدقيقة 90+10.
بهذه النتيجة، يحصد القادسية أول ثلاث نقاط، فيما بقي النجمة بلا رصيد.