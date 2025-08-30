دوري روشن للمحترفين: بثلاثية.. القادسية يُطفئ النجمة

سجّل أهداف المباراة ريتيغي في الدقيقة 6، ثم أضاف كينونيس الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يقلص علي جاسم النتيجة بهدف للنجمة في الدقيقة 54، ليعود ريتيغي ويختتم الأهداف بهدف ثالث للقادسية في الدقيقة 90+10.