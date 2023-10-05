في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن.. ضمك يزيد من أوجاع الحزم برباعية

واصل فريق ضمك الأول لكرة القدد صحوته، وكسب ضيفه الحزم بنتيجة 4/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، بقيادة الحكم عبدالرحمن السلطان، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين .