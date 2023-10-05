في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن.. ضمك يزيد من أوجاع الحزم برباعية

واصل فريق ضمك الأول لكرة القدد صحوته، وكسب ضيفه الحزم بنتيجة 4/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، بقيادة الحكم عبدالرحمن السلطان، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين .
الشوط الأول انتهى بتقدم ضمك بهدفي "أسان سيساي" في الدقيقة 16، و"نكودو" في الدقيقة 42 .
وفي الشوط الثاني أضاف أحمد الزين الهدف الثالث لضمك في الدقيقة 46 ، واتبعه "نكودو" بالهدف الرابع في الدقيقة 63.
وقلص نواف الحبشي النتيجة لفريقه الحزم بهدف شرفي عند الدقيقة 83.
بتلك النتيجة بلغ ضمك النقطة العاشرة وقفز للمركز العاشر في سلم جدول الترتيب، فيما بقي الحزم متذيلاً القائمة بثلاث نقاط فقط .