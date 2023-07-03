الشباب ينافس الهلال ويقدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي

لعب المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ30 عامًا، لنادي إنترميلان في الفترة من 2013 وحتى 2019، وخلال هذه الفترة أعير لباريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إليه رسميًا في 2020، وأعير إلى غلطة سراي التركي في سبتمبر الماضي لمدة موسم واحد.