في نسخته الثانية.. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ينظم ماراثون الرياض في فبراير 2023

وأبان الاتحاد أنه سيتم تخصيص منطقة ترفيهية "قرية الماراثون" تحتوي على فعاليات رياضية مصاحبة، ومنطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات، والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في الماراثون، وذلك على مدار يومَيْ الـ10 والـ11 من فبراير 2023م؛ حيث من المتوقع أن يجذب ماراثون الرياض الدولي بنسخته الثانية أكثرَ من 15000 مشارك، وبلغ عدد المشاركين في النسخة السابقة أكثر من 10,000 مشارك ومشاركة من أكثر من 100 جنسية، وبلغت نسبة المشاركين السعوديين نحو 60% من العدد الإجمالي.