غدًا.. انطلاق مسابقة وزارة الرياضة للقرآن الكريم والحديث بالرياض

وتشمل المرحلة الثالثة مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك، فيما تقام المرحلة الرابعة في مناطق: جازان، نجران، الباحة، وعسير. وتُختتم التصفيات الأولية بالمرحلتين الخامسة والسادسة في كلٍّ من المنطقة الشرقية (الأحساء، القطيف، حفر الباطن)، ومنطقة القصيم (المجمعة، الزلفي، الرس).