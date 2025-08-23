غدًا.. انطلاق مسابقة وزارة الرياضة للقرآن الكريم والحديث بالرياض

تنطلق يوم غدٍ الأحد، المسابقة المحلية لوزارة الرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف في نسختها السابعة عشرة، التي تنظمها الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للأنشطة الشبابية، عبر فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف المسابقة إلى العناية بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وتعزيز روح التنافس الشريف بين الشباب، واستثمار أوقاتهم بما ينفعهم، إلى جانب توطيد أواصر الأخوّة بينهم، في إطار برامج الوزارة الهادفة إلى تنمية الشباب والارتقاء بقدراتهم.
وتُقام المسابقة على ست مراحل، تبدأ بالتصفيات الأولية في الرياض ومحافظات: الخرج، شقراء، الدوادمي، ووادي الدواسر، ثم تنتقل إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما فيها العاصمة المقدسة ومحافظة الطائف.
وتشمل المرحلة الثالثة مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك، فيما تقام المرحلة الرابعة في مناطق: جازان، نجران، الباحة، وعسير. وتُختتم التصفيات الأولية بالمرحلتين الخامسة والسادسة في كلٍّ من المنطقة الشرقية (الأحساء، القطيف، حفر الباطن)، ومنطقة القصيم (المجمعة، الزلفي، الرس).
وسيتأهل الفائزون من التصفيات الأولية إلى المسابقة المركزية الختامية، التي تُقام في رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، حيث سيُعلن خلالها عن الفائزين.