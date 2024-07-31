غدًا انطلاق منافسات الأسبوع الخامس من موسم سباقات الطائف للفروسية

وتشهد سباقات يوم الجمعة تسعة أشواط قوية، أبرزها الشوط التاسع الذي سيكون على كأس جامعة أم القرى المخصص للأفراس مفتوح الدرجات عمر ثلاث سنوات فأكثر وعلى مسافة الميل 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، كما تذهب الترشيحات والمعطيات للأفراس الثلاث المصنفات بتصنيف 100، تتقدمهم الفرس عليا بشعار المالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى وبتدريبات أحمد عبدالواحد وبقيادة الخيال عادل الفريدي وقد سبق أن انتصرت بالسباق التحضيري لكأس جامعة أم القرى في الأسبوع الأول من موسم سباقات الطائف، كما ترافقها بالترشيح الفرس باليرما بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، كما تنضم إلى دائرة الترشيح الفرس سيل أون سيلفربيرد للمالك عبدالله بن عايض بن محمد آل ظبية وبتدريبات عبدالعزيز خالد وبقيادة الخيال عبدالعزيز الفريدي.