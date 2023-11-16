لاعب الأخضر "فيصل الغامدي": شكرًا لجماهيرنا.. و "فقيهي": المنتخب مزيج بين الخبرة والعناصر الشابة

أبدى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فيصل الغامدي سعادته، بتخطي الأخضر مواجهة نظيره باكستان برباعية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الفتح "ليلة تدشين الملعب الجديد" في الأحساء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 (المجموعة السابعة).
وتابع الموهبة الشابة للناقل التلفزيوني للمباراة القول: "شكرًا لجماهيرنا الغالية في الأحساء التي كانت داعمًا كبيرًا لنا في هذا اللقاء، والحقيقة لا توجد مباريات سهلة وأخرى صعبة أنت تلعب للفوز كما هو الحال للخصم".
وأتم "الغامدي": "ارتحنا قليلاً بعد تسجيل الهدف الأول المبكر، المباراة لعبت على أجزاء وتفاصيل لذا كسبنا المواجهة برباعية والحمد لله، وجميع اللاعبين كانوا في الموعد".
من جانب آخر أكد اللاعب معاذ فقيهي، أنهم نفذوا توجيهات المدرب "مانشيني" من ناحية الأمور التكتيكية.
وقال: "الأخضر الآن يمر بمرحلة جديدة وهي مزيج بين عناصر الخبرة والمواهب الشابة، وإن شاء الله نواصل الحضور الجيد وحصد النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة".