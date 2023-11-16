لاعب الأخضر "فيصل الغامدي": شكرًا لجماهيرنا.. و "فقيهي": المنتخب مزيج بين الخبرة والعناصر الشابة

أبدى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فيصل الغامدي سعادته، بتخطي الأخضر مواجهة نظيره باكستان برباعية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الفتح "ليلة تدشين الملعب الجديد" في الأحساء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 (المجموعة السابعة).