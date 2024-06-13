"أوتافيو": الدوري السعودي أكثر تنافسيةً من البرتغالي وسيتطور أكثر مستقبلاً

أكد البرتغالي أوتافيو لاعب نادي النصر أن منافسات الدوري السعودي أكثر تنافسية من البطولة البرتغالية.
وكان قد انضم أوتافيو لصفوف نادي النصر فى أغسطس الماضي قادماً من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.
وقال أوتافيو فى تصريحات لصحيفة "Ojogo:"لقد تطورت البطولة كثيرًا نظرًا لعدد اللاعبين الدوليين وكبار اللاعبين فيها، وسوف تتحسن الأمور أكثر فأكثر في السنوات المقبلة .
وتابع: "لعبت في البرتغال لفترة طويلة، وبصراحة، أعتقد أن البطولة السعودية في الوقت الحالي أكثر تنافسية؛ لوجود العديد من الفرق الكبرى تتنافس مع بعضها".
واستطرد أوتافيو موضحاً: "في البرتغال نعلم أنه في كل عام يتنافس نفس الأشخاص على اللقب بعكس الكرة السعودية" .