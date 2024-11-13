ملف السعودية حظي بتأييد غير مسبوق.. 29 يومًا على إعلان البلد المستضيف لمونديال 2034

وقال "المسحل": "هناك تكاتف وتناغم من كافة القطاعات الحكومية بلا استثناء لإنجاح ملف استضافة الحدث العالمي؛ إذْ سنقدم أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم على أرض المملكة في عام 2034"، لافتًا النظر إلى أنّ رؤية المملكة 2030 قادتهم للكثير من التطور وفتحت الأبواب للعالم ليرى المملكة، وكأس العالم هو حلم كبير بالنسبة للمجتمع السعودي كاملًا.