ملف السعودية حظي بتأييد غير مسبوق.. 29 يومًا على إعلان البلد المستضيف لمونديال 2034

يتبقّى 29 يومًا على صدور الإعلان الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن البلد المستضيف لبطولة كأس العالم FIFA عام 2034.
وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، قد أعلن في المؤتمر الصحفي الرسمي لملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034، في العاصمة الرياض؛ أنّ ملفّ المملكة لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034، حظي بتأييد تاريخي غير مسبوق من أكثر من 140 دولة، وثقة المجتمع الدولي الكبيرة انعكست بالتأييد الكامل لاستضافة المونديال.
وأشار إلى أنّ المملكة تعيش لحظة تاريخية لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم التي يتم تنظيمها في دولة واحدة.
وقال "المسحل": "هناك تكاتف وتناغم من كافة القطاعات الحكومية بلا استثناء لإنجاح ملف استضافة الحدث العالمي؛ إذْ سنقدم أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم على أرض المملكة في عام 2034"، لافتًا النظر إلى أنّ رؤية المملكة 2030 قادتهم للكثير من التطور وفتحت الأبواب للعالم ليرى المملكة، وكأس العالم هو حلم كبير بالنسبة للمجتمع السعودي كاملًا.