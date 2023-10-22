بعد نهاية الجولة العاشرة.. "رونالدو" يواصل تصدره لترتيب هدافي دوري روشن

لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو -نجم النصر- يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة العاشرة برصيد 11 هدفًا.
واحتل المركز الثاني النجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق، بالتساوي مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، ومراد باتنا نجم نادي الفتح؛ حيث سجل كل منهما 7 أهداف.
وتَقاسم المركز الثالث كل من سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم، لاعبي الهلال، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والسنغالي ساديو ماني لاعبيْ النصر، برصيد 6 أهداف.
وجاء في المركز الرابع كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، والنيجيري أوديون إيغالو لاعب الوحدة، وفراس البريكان لاعب الأهلي، وكريستيان تيو لاعب الفتح، وسكالا (الفيحاء)، ونكودو (ضمك) برصيد 5 أهداف لكل منهم.