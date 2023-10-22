بعد نهاية الجولة العاشرة.. "رونالدو" يواصل تصدره لترتيب هدافي دوري روشن

وتَقاسم المركز الثالث كل من سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم، لاعبي الهلال، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والسنغالي ساديو ماني لاعبيْ النصر، برصيد 6 أهداف.