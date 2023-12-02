مدرب النصر: كان لدينا أخطاء في بداية المباراة والهلال يستحقّ الفوز

قال البرتغالى "لويس كاسترو" مدرب النصر: إن هزيمة فريقه في منافسات الدوري السعودي أمام الهلال كانت ثقيلة، يتحمّلها هو ولاعبو الفريق.
وخسر النصر بالأمس في الديربي أمام الهلال بنتيجة "3/0"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال "كاسترو" خلال تصريحات إعلامية: "كانت لدينا بعض المشاكل في بداية المباراة، وقمنا بحلّها عن طريق تغيير طريقة اللعب من الخلف في الناحية الأخرى؛ فبعض الأخطاء التي ارتكبناها في أول 15 دقيقة جعلت الجميع يعتقد أن الهلال استحوذ على المباراة، وكان هذا خطأ منّا".
وأضاف مدرّب النصر: "عندما يخسر الفريق فالمدرب هو أول من يخسر وليس اللاعبين؛ لأنه هو المسؤول، مؤكدًا على أن أداء اللاعبين في الفترة الأخيرة كان جيدًا، ولكنهم ارتكبوا أخطاء بالمباراة كما ارتكبت أنا، والجميع يمكن أن يخطئ في يوم ما".
وتابع "كاسترو" منتقدًا حكم المباراة: "العديد من لقطات المباراة كانت تحتاج لذهاب الحكم للڤار؛ ففي إحدى اللقطات الكرة لمست يد لاعب الهلال، ولم يتكلم عنها أحد في الڤار، كما أنّ هدف الهلال الثاني كان هناك دفع على "رونالدو" قبل الهدف، لقد حدث نفس الموقف سابقًا في البطولة العربية".
وأضاف "لويس": "تقنية الڤار بحاجة إلى مراقبتها بتقنية ڤار، لا أريد أن يقال إن المدرب يتحدّث عن الحكام، لكن التحكيم كان يجب أن يكون في حال أفضل، في مباراة كهذه" .
وأكّد المدرب البرتغالي على أن الخسارة لم تكن بسبب الحكم، نحن لم ننهزم بسبب الحكم، الهلال يستحقّ الفوز، ونحن تعثّرنا، ولكن ما زال أمامنا طريق طويل، وسنكمل طريقنا، والدوري لم ينتهِ بعد، والنصر سيواصل طريقه وبكل قوة".