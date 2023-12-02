مدرب النصر: كان لدينا أخطاء في بداية المباراة والهلال يستحقّ الفوز

وأضاف مدرّب النصر: "عندما يخسر الفريق فالمدرب هو أول من يخسر وليس اللاعبين؛ لأنه هو المسؤول، مؤكدًا على أن أداء اللاعبين في الفترة الأخيرة كان جيدًا، ولكنهم ارتكبوا أخطاء بالمباراة كما ارتكبت أنا، والجميع يمكن أن يخطئ في يوم ما".