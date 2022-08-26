أخضر الناشئين يواجه سوريا في ثاني مبارياته بكأس العرب

ميدانيًّا، اختتم "الأخضر" تحضيراته لمباراة الغد بحصة على الملعب الأولمبي تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، والجهاز الفني المساعد، طبَّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا.