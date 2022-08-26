أخضر الناشئين يواجه سوريا في ثاني مبارياته بكأس العرب

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا غدًا السبت مباراته الثانية ضمن بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية.
ويلاقي "الأخضر" منتخب سوريا في تمام الخامسة مساء بتوقيت الجزائر (السابعة مساء بتوقيت السعودية) على ملعب مستغانم في وهران.
ميدانيًّا، اختتم "الأخضر" تحضيراته لمباراة الغد بحصة على الملعب الأولمبي تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، والجهاز الفني المساعد، طبَّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات (مصر، سوريا ولبنان).