"سينر" و"ألكاراز" يتأهلان إلى نصف نهائي "The 6 Kings Slam" في موسم الرياض

وفي تصريح له، عبر يانيك سينر عن سعادته بالإنجاز الذي حققه قائلاً: "لقد كانت لحظة رائعة بالنسبة لي، فقد عملت بجد طوال مسيرتي الشابة للوصول إلى هذا المستوى. الفوز بكأس ديفيس والفوز بأول جراند سلام في أستراليا منحني ثقة كبيرة لتقديم تنس رائع على مدار العام. أستمتع بكل لحظة أقضيها في الملعب وأتطلع دائمًا إلى التطور" مشيداً أيضاً بالجمهور الذي كان إلى جانبه اليوم في مباراته ضد مدفيديف.