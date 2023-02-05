إنجاز عربي.. الثنائي أبو العلا وفاكوري يختتمان مشاركتهما في بطولة السعودية الدولية للجولف

وتُعدّ بطولة السعودية الدولية، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، والتي احتضنها ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله على مدار 4 أيام، في الفترة من 2 حتى 5 فبراير، أكبر البطولات تحت مظلّة الجولة الآسيوية في روزنامتها لعام 2023؛ حيث شهدت مشاركة نخبة نجوم الجولف الحاصلين على ألقاب بطولات كبرى؛ مثل الأمريكي فيل ميكيلسون، ومواطنه بروكس كيبكا، والأسترالي كاميرون سميث، بالإضافة إلى أفضل المواهب الآسيوية الشابة؛ مثل التايلندي سادوم كايوكانجانا، ومواطنه راتشانون شانتانانوات، ومجموعة من نجوم العالم العربي من المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر والأردن وتونس.