"وزير الداخلية" يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، غدًا، حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، وتنظمها وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وذلك في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض.
مئوية الدفاع المدني
كما يشهد وزير الداخلية خلال الحفل، الاحتفاء بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني (1346هـ - 1447هـ)، وذلك بالتزامن مع تنظيم البطولة.
22 دولة
ويشارك في البطولة 22 دولة عضوًا في الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وأكثر من 300 متسابق من الرجال والسيدات، يتنافسون في أربع مسابقات دولية، تتمثل في: سباق قفز الحواجز فردي 100م، وسباق التتابع 400م، وتسلق البرج بالسلالم، وسباق المكافحة.
مراسم القرعة
وأُجريت اليوم مراسم قرعة البطولة بين 13 فريقًا مشاركًا، استعدادًا لانطلاق المسابقات التي تُقام على فترتين صباحية ومسائية، وتستمر حتى 31 أكتوبر بتتويج الفائزين. كما تم تجهيز جميع المعدات والمشبهات الخاصة بمسابقات البطولة في أرضية ملعب المدينة الرياضية، استعدادًا لبدء تدريبات الفرق المشاركة.
كما أنهت لجنتا الحكام والرقابة على المنشطات استعداداتهما لبدء مسابقات البطولة، من خلال تنظيم ورش عمل مكثفة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة.