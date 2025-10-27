"وزير الداخلية" يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، غدًا، حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، وتنظمها وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وذلك في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض.