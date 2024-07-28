‎أولمبياد باريس .. الفيصل يشهد الاستقبال الرسمي للأولمبية الفرنسية

حققت السباحة السعودية مشاعل العايد، رقمًا شخصيًا جديدًا في سباق الـ200 حرة، بعد أن جاءت سادسًا في السباق الذي جرى ظهر اليوم الأحد ضمن منافسات السباحة بالأولمبياد الباريسي، بصالة “استاد لا ديفانس أرينا” بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.