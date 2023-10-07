تحضيرًا لبطولة نيوم الدولية.. أخضر الشاطئية يعسكر في اليابان

تغادر غدًا الأحد، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية إلى مدينة أوساكا اليابانية، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، في إطار تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.