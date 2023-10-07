تحضيرًا لبطولة نيوم الدولية.. أخضر الشاطئية يعسكر في اليابان

تغادر غدًا الأحد، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية إلى مدينة أوساكا اليابانية، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، في إطار تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.
وكان المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك أعلن قائمة اللاعبين الذين سيغادرون إلى مدينة أوساكا، والبالغ عددهم 15 لاعبًا وهم: حسام كعمان ومحمد العجمي وعلي الصفار ومبارك الدوسري وبلال بوده، ورمزي دكمان وماجد شمهاني وخالد وهيب ونايف ياكل وعمر قرامش، ويحيى طميحي ووليد اليوبي وأحمد الهمامي وإسلام سراج وسلمان الرشيدي.
ومن المقرر أن يلعب أخضر الشاطئية في المعسكر مباراتين وديتين مع نظيره منتخب اليابان، بالإضافة إلى إجراء حصص تدريبية يومية متنوعة على فترات مختلفة.