تقارير إخبارية تكشف مصير "روبن نيفيز".. هل سيبقى بنادي الهلال الموسم المقبل؟

وأفادت الصحيفة نقلًا عن صحيفة "the athletic" بأن اللاعب البرتغالي قرر عدم الرحيل عن الهلال؛ مشددة على أن نيفيز سعيد في النادي ومستقر بشكل جيد في السعودية، ومن المستبعد جدًّا أن يغادر اللاعب الفريق في يناير.