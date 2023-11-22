تقارير إخبارية تكشف مصير "روبن نيفيز".. هل سيبقى بنادي الهلال الموسم المقبل؟

كشفت صحيفة "Sporx" التركية عن حسم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال قراره في العروض المقدمة له من العديد من الأندية لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن كلًّا من نيوكاسل يونايتد وأرسنال الإنجليزييْن يتنافسان للحصول على خدمات نيفيز خلال فترة الانتقالات القادمة.
وأفادت الصحيفة نقلًا عن صحيفة "the athletic" بأن اللاعب البرتغالي قرر عدم الرحيل عن الهلال؛ مشددة على أن نيفيز سعيد في النادي ومستقر بشكل جيد في السعودية، ومن المستبعد جدًّا أن يغادر اللاعب الفريق في يناير.
وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أيضًا أنه على الرغم من اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بضم نيفيز؛ إلا أن إدارة الهلال غير مهتمة ببيع اللاعب البرتغالي.
وكان روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا، قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم.
ويحتل الهلال حاليًا صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.