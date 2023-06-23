تقارير: إتمام صفقة الحارس السنغالي إدوار مندي للأهلي.. والإعلان خلال الأسبوع القادم

وتبلغ القيمة السوقية للحارس السنغالي الذي سبق أن توج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وحصل عام 2021 على لقب أفضل حارس في العالم، 18 مليون يورو (73.7 مليون ريال)، حيث سيكون أول حارس سنغالي في الدوري السعودي للمحترفين، واللاعب السنغالي رقم 25 في تاريخ المسابقة.