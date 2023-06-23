تقارير: إتمام صفقة الحارس السنغالي إدوار مندي للأهلي.. والإعلان خلال الأسبوع القادم

أكد الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن صفقة انتقال حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، إلى الأهلي في مراحلها الأخيرة، وأن الإعلان عنها سيكون خلال الأسبوع القادم.
وأوضح أن نادي تشيلسي بالفعل وافق على الصفقة، والمفاوضات تجري بسرعة مع الحارس السنغالي ولا وجود لأي عراقيل أمام للانتقال إلى أهلي جدة، بعد أن وافق على البنود الشخصية في عقده مع الأهلي".
ونشر خبير سوق الانتقالات اللاعبين والمدربين تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "سيخضع إدوارد ميندي للفحوصات الطبية كلاعب جديد في الأهلي يوم الاثنين، حيث يتم التحقق من العقود".
و تابع: "وافق تشيلسي بالفعل على الصفقة منذ يومين، في انتظار توقيعها" .
وفي حال تمت الصفقة سيكون السنغالي إدوارد ميندي حارس فريق تشيلسي الإنجليزي، أول صفقات نادي الأهلي العائد إلى دوري روشن السعودي، لتعزيز فريقه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وتبلغ القيمة السوقية للحارس السنغالي الذي سبق أن توج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وحصل عام 2021 على لقب أفضل حارس في العالم، 18 مليون يورو (73.7 مليون ريال)، حيث سيكون أول حارس سنغالي في الدوري السعودي للمحترفين، واللاعب السنغالي رقم 25 في تاريخ المسابقة.
وخاض إدوارد ميندي ست محطات احترافية في الدوري الفرنسي مع هافر كاوكرفيلي، تشيربورج، أولمبيك مارسيليا، إستاد ريمس، ورين، ثم انتقل إلى تشيلسي محطته السابعة والثانية خارج فرنسا.