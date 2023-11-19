تحويل ثلاثة ملاعب إلى مدن رياضية .. تعرف عليها

ويأتي القرار وفق خطة متكاملة، تعمل عليها وزارة الرياضة حاليًا لتطوير مختلف المنشآت الرياضية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد إنشاء مرافق إضافية لهذه المنشآت كملاعب خارجية وصالات ألعاب رياضية، إضافة إلى عدد من المرفقات إلى جانب ملعب رئيس.