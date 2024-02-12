لجنة الاحتراف تُصدر عددًا من القرارات بحق 6 من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.. تعرَّف عليها

- تغريم اللاعب سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب بعد استدعائه لمعسكر المنتخب الذي أقيم في أكتوبر؛ إذ قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام بقوله: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"، بناء على المادة العاشرة الفقرة (1و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.