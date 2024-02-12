لجنة الاحتراف تُصدر عددًا من القرارات بحق 6 من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.. تعرَّف عليها

أصدرت لجنة الاحتراف اليوم الاثنين عددًا من القرارات بحق 6 من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على النحو الآتي:
- تغريم اللاعب سلطان الغنام 200 ألف ريال بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023، بناء على المادة الـ10 الفقرة (1و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
- تغريم اللاعب سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب بعد استدعائه لمعسكر المنتخب الذي أقيم في أكتوبر؛ إذ قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام بقوله: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"، بناء على المادة العاشرة الفقرة (1و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
- إيقاف اللاعب نواف العقيدي 5 أشهُر، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال؛ لثبوت تجاوزه اللائحة، وطلبه تأجيل معسكر المنتخب، وطلبه من إدارة المنتخب إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإساءة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب، مخالفًا بذلك المادة الـ10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
-إيقاف اللاعبين (محمد مران، خالد الغنام وعلي هزازي) لمدة شهر، وتغريم كل منهم 200 ألف ريال؛ لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب، على الرغم من أن الفرصة ما زالت قائمة لانضمامهم، ورفضهم البقاء في المعسكر، مخالفين بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.