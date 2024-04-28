لاعب الأهلي "فيجا" يدخل حسابات تشيلسي الإنجليزي

يحظى متوسط ميدان فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم "جابري فيجا" باهتمام من قِبل نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يعانيه البريميرليغ هذا الموسم.
ووفقًا لموقع “CaughtOffside” الإنجليزي فإن اللاعب منفتح على العودة إلى أوروبا في ظل اهتمام من نادي تشيلسي وأيضًا من قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.
وأشار الموقع إلى أن "فيجا" قد يكون حريصًا على العودة إلى كرة القدم الأوروبية بعد موسم واحد قضاه في الملاعب السعودية.
وأفاد بأن نادي تشيلسي يجهز عرضًا أوليًا بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الإسباني الذي يعد خيارًا مثاليًا لتدعيم صفوف الفريق اللندني في الموسم الجديد.
يُشار إلى أن "جابري فيجا" يواصل رحلة العلاج بعد إصابته في المفصل التي تعرض لها في مباراة الأخدود يوم 16 فبراير الماضي ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.
وانضم اللاعب إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 قادمًا من سيلتا فيجو في صفقة لمدة 3 سنوات وخاض اللاعب 19 مباراة بقميص الفريق بسائر البطولات مسجلاً 4 أهداف وصنع مثلهم.