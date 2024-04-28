لاعب الأهلي "فيجا" يدخل حسابات تشيلسي الإنجليزي

يُشار إلى أن "جابري فيجا" يواصل رحلة العلاج بعد إصابته في المفصل التي تعرض لها في مباراة الأخدود يوم 16 فبراير الماضي ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.