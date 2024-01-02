بينها الاتحاد.. أندية سعودية مهتمة بضم ثنائي وست هام يونايتد الإنجليزي

ويعد نايف أكرد البالغ من العمر 27 عامًا واحدًا من أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي، فقد انضم إلى وست هام يونايتد في يوليو 2022 قادمًا من ستاد رين، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 38 مليون يورو.