الأخضر يتعادل مع ألبانيا في وديته الثانية استعداداً لكأس العالم

خيم التعادل الإيجابي(1 - 1)، على مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب ألبانيا، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.