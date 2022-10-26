الأخضر يتعادل مع ألبانيا في وديته الثانية استعداداً لكأس العالم

خيم التعادل الإيجابي(1 - 1)، على مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب ألبانيا، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وسجل "صالح الشهري" هدف الأخضر من ركلة الجزاء.
يجدر الإشارة، بأن المدير الفني "إيرڤي رينارد" دخل اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى (60) دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية (30) دقيقة الأخيرة من المباراة، وجاءت التشكيلة مختلفة عن التي بدأ بها في المباراة الودية الماضية.
الجدير بالذكر، تعد مواجهة "الأخضر" أمام منتخب ألبانيا ثاني وديات الأخضر في المرحلة الحالية، وتبقى للأخضر ثلاث مواجهات قادمة أمام منتخبات هندوراس، آيسلندا، بنما.