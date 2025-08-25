ثلاثي القادسية يلتحق بمعسكر ناشئي الأخضر في فرنسا

في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة، استدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي للناشئين تحت 17 سنة، ثلاثة لاعبين من فريق القادسية للمشاركة في المعسكر الإعدادي المقام في فرنسا خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبل.