ثلاثي القادسية يلتحق بمعسكر ناشئي الأخضر في فرنسا

في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة، استدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي للناشئين تحت 17 سنة، ثلاثة لاعبين من فريق القادسية للمشاركة في المعسكر الإعدادي المقام في فرنسا خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبل.
وضمت قائمة الأخضر الثلاثي: وافي الأكلبي، أبوبكر سعيد، وسعيد الدوسري، وذلك بعد المستويات اللافتة التي قدموها مع نادي القادسية خلال الموسم الماضي، ما أهلهم لتمثيل الوطن في هذا التجمع الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لصقل المواهب الشابة وتطوير منظومة إعداد اللاعبين في الفئات السنية، بما يخدم مستقبل الكرة السعودية.