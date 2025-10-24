دوري روشن للمحترفين: الموج الهلالي يُغرق الاتحاد في جدة

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجّل أهداف المباراة كلٌ من محمود دومبيا لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 40، قبل أن يعزز ماركوس ليوناردو تقدم الهلال بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 57.
بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة صعد بها إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز السابع.