دوري روشن للمحترفين: الموج الهلالي يُغرق الاتحاد في جدة

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.