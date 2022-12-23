قرعة كأس إسبانيا.. مواجهات سهلة لريال مدريد وبرشلونة

وانضمت أندية ريال مدريد بطل الدوري وبرشلونة وصيفه، وريال بيتيس بطل مسابقة الكأس وفالنسيا وصيفه، وهو الرباعي الذي سيخوض الكأس السوبر في الفترة بين 11 و14 يناير/كانون الثاني المقبل، إلى الأندية الـ28 المتأهلة إلى الدور الثالث.