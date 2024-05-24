وزير الرياضة يبارك للهلال تتويجه بلقب دوري روشن

بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لنادي الهلال حصوله على لقب بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وتوج وزير الرياضة اليوم الجمعة فريق الهلال بلقب بطولة الدوري السعودي للمرة الـ19في تاريخه، والثامنة في ظل الاحتراف، خلال الاحتفال الذي أقيم على ملعب "المملكة أرينا".
وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أبارك لفريق الهلال تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. وحظًّا أوفر لبقية الفرق".
الجدير بالذكر أن منافسات دوري المحترفين لم تنتهِ بعد؛ إذ ما زال هناك جولة أخيرة، ستُقام مساء الاثنين القادم.