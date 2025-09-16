زئير جديد في الرياض.. "ألغواسيل" هل يمنح الشباب هوية أوروبية؟!

ورغم أنه لم يكن قائدًا تقليديًا في غرف الملابس كلاعب، إلا أن مقربين منه يرونه صاحب شخصية قوية وجدية لا تتغير. مساعدوه يؤكدون أنه يبدأ يومه التدريبي مبكرًا منذ الثامنة صباحًا ويقضي ما بين 12 إلى 13 ساعة في دراسة الخصوم وتحضير التدريبات، ما يعكس التزامًا صارمًا وروحًا عالية في العمل.