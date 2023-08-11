إثارة كبيرة قبيل انطلاق الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل

يبدأ السباق لحجز مكان في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، وذلك عندما يبدأ 21 فريقاً من منطقتي الشرق والغرب في آسيا رحلتهم ضمن مرحلتي الدور التمهيدي والملحق الفاصل.
تتميز نسخة 2023-2024 من بطولة دوري أبطال آسيا، بكونها المرة الأولى التي يتم فيها نقل المنافسة من التقويم الربيعي - الخريفي إلى التقويم الخريفي - الربيعي.
في منطقة الشرق، تبدأ الإثارة من الأدوار التمهيدية عندما يتواجه فريق رينجرز من هونغ كونغ الصين، مع نظيره الفيتنامي هايفونغ، يوم 15 أغسطس، على استاد مونغكوك، ويتأهل الفائز من هذا اللقاء ليتقابل مع إينشيون يونايتد من كوريا الجنوبية في الملحق الفاصل، يوم 22 أغسطس، على استاد إينشيون لكرة القدم.
وفي الوقت نفسه، يفتتح فريق لي مان، وهو أيضاً من هونغ كونغ الصين، مشواره من خلال الدور التمهيدي، باستاد هونغ كونغ أمام نادي بالي يونايتد الإندونيسي، حيث سيواجه الفائز من هذا اللقاء حامل اللقب أوراوا ريد دايموندز من اليابان في مباراة الملحق الفاصل، والتي من المقرر أن تقام يوم 22 أغسطس أيضاً، على استاد سايتاما 2002 في طوكيو، وذلك للحصول على مكان في دور المجموعات.
كما تقام يوم 22 أغسطس المباراتان المُتبقيتان في الملحق الفاصل لمنطقة الشرق، والتي تشهد مواجهة تشيجيانغ الصيني ومواطنه شانغهاي بورت أمام بورت التايلاندي ومواطنه بي جي باثوم يونايتد، على التوالي، اللقاء الأول على استاد مركز هوتشو الأولمبي الرياضي، فيما يستضيف ستاد سايك موتور بودونغ أرينا في شنغهاي اللقاء الثاني.
في منطقة الغرب، تبدأ مباريات الدور التمهيدي، يوم 15 أغسطس، عندما يلتقي بطل دوري المحترفين الإماراتي ثماني مرات شباب الأهلي مع فريق الوحدات الأردني، على استاد راشد في دبي، والفائز من هذه المواجهة سيكون في انتظاره فريق النصر السعودي المدجج بالنجوم في مباراة الملحق الفاصل، يوم 22 أغسطس، على استاد الأول بارك في الرياض.
تنطلق مباراتا الدور التمهيدي الأُخريين في ذات المنطقة أيضاً، يوم 15 أغسطس، في المباراة الأولى يتقابل الشارقة الإماراتي مع باشوندارا كينجز من بنغلادش، على استاد الشارقة، ويتأهل الفريق الفائز لمواجهة تراكتور الإيراني في مباراة الملحق الفاصل، على استاد ياديغار ايه إمام في تبريز، يوم 22 أغسطس.
وتشهد المباراة الثانية تنافس فريق ايه جي إم كي من أوزبكستان مع فريق السيب العُماني، الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2022، على استاد المجمع الرياضي في مدينة ألمالك، قبل أن يتعين عليهم خوض تحدٍ جديد يوم 22 أغسطس، وذلك بمواجهة فريق العربي القطري، على استاد الثمامة في الدوحة.
أخيرًا، سوف تختتم مرحلة الملحق الفاصل في منطقة الغرب من خلال مواجهة الوكرة بطل دوري نجوم قطر مرتين أمام نافباهور وصيف بطل الدوري الأوزبكي 2022، وذلك يوم 22 أغسطس على استاد الجنوب في الوكرة، وذلك للحصول على مكان ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
ويقام سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024، يوم 24 أغسطس 2023، وسيتم بثها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.