إثارة كبيرة قبيل انطلاق الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل

وفي الوقت نفسه، يفتتح فريق لي مان، وهو أيضاً من هونغ كونغ الصين، مشواره من خلال الدور التمهيدي، باستاد هونغ كونغ أمام نادي بالي يونايتد الإندونيسي، حيث سيواجه الفائز من هذا اللقاء حامل اللقب أوراوا ريد دايموندز من اليابان في مباراة الملحق الفاصل، والتي من المقرر أن تقام يوم 22 أغسطس أيضاً، على استاد سايتاما 2002 في طوكيو، وذلك للحصول على مكان في دور المجموعات.