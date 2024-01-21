بمشاركة أكثر من "375" ملاكمًا وملاكمة.. "ابن جلوي" يتوّج أبطال الملاكمة التايلاندية

وسعى اتحاد اللعبة برئاسة الأمير فهد بن منصور بن سعد، إلى تحقيق العديد من الأهداف خلال البطـولة؛ حيث نظم دورات تطويرية للحكّام والمدرّبين، تهدف إلى تمكينهم وصقلهم، بمشاركة أكثر من "40" مدربًا و"50" حكمًا؛ ليواصل بذلك سلسلة النجاحات التي انطلقت منذ تأسيس الاتحاد في العام 2019، مع ارتفاع نسبة ممارسي اللعبة بشكل كبير في العامين الماضيين.