بمشاركة أكثر من "375" ملاكمًا وملاكمة.. "ابن جلوي" يتوّج أبطال الملاكمة التايلاندية

توَّج الأميرُ فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائبُ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ أصحابَ المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار لوزن 60 كجم، ضمن منافسات بطولة المملكة المفتوحة 2023، والتي نظّمها الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية، على صالة الدفاع عن النفس، في مدينة الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من "375" ملاكمًا وملاكمةً، تنافسوا في "181" فئة وزنية وعمرية.
كما توج الأميرُ فهد بن منصور بن سعد رئيسُ الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية نائبُ رئيس الاتحاد الدولي؛ الفائزين بالميداليات الملونة لفئة الشباب في وزن 71 كجم، فيما توّج المهندس عبد العزيز آل بنان "الرئيس التنفيذي للاتحاد" الفائزات بالفئة العمرية من 10 إلى 11 عامًا "سيدات" في وزن 34 كجم.
وشهدت منافساتُ البطولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها ملاكمون وملاكمات من 24 جنسية حول العالم؛ حضورَ السفير التايلاندي في المملكة العربية السعودية "دام بونتام"، الذي توّج الفائزين بالميداليات الثلاث الأولى في فئة الشباب لعمر من 14 إلى 15 عامًا في وزن 51 كجم.
وسعى اتحاد اللعبة برئاسة الأمير فهد بن منصور بن سعد، إلى تحقيق العديد من الأهداف خلال البطـولة؛ حيث نظم دورات تطويرية للحكّام والمدرّبين، تهدف إلى تمكينهم وصقلهم، بمشاركة أكثر من "40" مدربًا و"50" حكمًا؛ ليواصل بذلك سلسلة النجاحات التي انطلقت منذ تأسيس الاتحاد في العام 2019، مع ارتفاع نسبة ممارسي اللعبة بشكل كبير في العامين الماضيين.