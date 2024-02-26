لاعبتا نادي ذوي الإعاقة بتبوك حققتا 8 ميداليات ذهبية.. في المسابقة الخليجية لألعاب القوى

حققت لاعبتا نادي ذوي الإعاقة بتبوك رهف كامل البلوي وسارة سالم الشوامين، 8 ميداليات ذهبية بقيادة المدربة سامية الغامدي في المسابقة الخليجية لألعاب القوى للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ضمن مشاركتهن في بعثة المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص المقام في ولاية إبراء بسلطنة عُمان.
وحصدت اللاعبتان بالتناصف الميداليات الذهبية، حيث حققت رهف البلوي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وفي سباق 50 مترًا، وفي الوثب الطويل والتتابع، فيما نالت اللاعبة سارة الشوامين ذهبية سباقي 50 و100 متر، وذهبية منافسات دفع الجلة، والتتابع.
وهنأ رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي "اللاعبتين" لدى استقبالهن اليوم بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بالمنطقة على هذا الإنجاز، منوهًا بدعم الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص لكل ما من شأنه الرقي بمهارات وقدرات المشاركين والمشاركات في هذه البطولة التي ضمت 42 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول الخليجية.
وقدم "الحارثي" شكره لكل من بذل وعمل من أجل الوصول إلى هذه النتائج المشرفة، حيث جاء هذا الإنجاز تتويجًا للدعم والاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بالمملكة، والمتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.