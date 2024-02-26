لاعبتا نادي ذوي الإعاقة بتبوك حققتا 8 ميداليات ذهبية.. في المسابقة الخليجية لألعاب القوى

وهنأ رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي "اللاعبتين" لدى استقبالهن اليوم بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بالمنطقة على هذا الإنجاز، منوهًا بدعم الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص لكل ما من شأنه الرقي بمهارات وقدرات المشاركين والمشاركات في هذه البطولة التي ضمت 42 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول الخليجية.