هدف لاعب النصر "لويس غوستافو" ضمن أجمل أهداف الجولة الثامنة من دوري روشن
نشر حساب "دوري روشن السعودي" للمحترفين قائمة بأجمل 3 أهداف بالجولة الثامنة للدوري السعودي، بحسب اختيارات الفريق الفني في دوري روشن السعودي.
واختار الفريق الفني للدوري السعودي هدف البرازيلي لويس غوستافو، لاعب النصر في مرمى الفيحاء كأحد أفضل الأهداف بالجولة الثامنة.
وجاء أيضاً هدف لاعب الشباب الغابونى ارون بوبيندزا في مرمى الخليج ضمن أجمل الأهداف، بالإضافة لهدف التونسي سعد بقير لاعب أبها في مرمى الباطن.
وانتهت الـ8 جولات الماضية بمواصلة تصدر نادي الشباب، لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، بينما جاء النصر في وصافة الجدول برصيد 19 نقطة.
واحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول الدوري بـ18 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي جاء في المركز الرابع.
ويشهد دوري روشن السعودي للمحترفين بنهاية الجولة الثامنة فترة توقف لمدة 60 يوماً، استعداداً لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم بقطر 2022.