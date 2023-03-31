قبل نهاية المسابقة بجولتين.. طائرة "الاتحاد" تحلّق بذهب دوري شباب الممتاز

حسم فريق الاتحاد لقب دوري شباب الممتاز للكرة الطائرة قبل نهاية المسابقة بجولتين، وذلك بعد فوزه على الهداية بثلاثة أشواط نظيفة ضمن الجولة الـ19.
جاءت نتائج الأشواط 25/ 12، 25/ 19، 26/ 24 ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، وتبقى للاتحاد مباراتان أمام الهلال والخويلدية لن تؤثر على ترتيبه، وسيتم تتويج الاتحاد في لقائه الختامي في الجولة الأخيرة أمام الخويلدية على صالة نادي الاتحاد.
وأسفرت بقية المباريات فوز الخويلدية على الأهلي 3/0 جاءت نتائج الأشواط 25/ 20، 25/ 14، 25/ 15، وفوز الترجي على الهلال 3/ 2 جاءت نتائج الأشواط 25/ 17، 29/ 31، 24/ 26، 25/ 21، 15/ 10.