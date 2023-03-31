قبل نهاية المسابقة بجولتين.. طائرة "الاتحاد" تحلّق بذهب دوري شباب الممتاز

جاءت نتائج الأشواط 25/ 12، 25/ 19، 26/ 24 ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، وتبقى للاتحاد مباراتان أمام الهلال والخويلدية لن تؤثر على ترتيبه، وسيتم تتويج الاتحاد في لقائه الختامي في الجولة الأخيرة أمام الخويلدية على صالة نادي الاتحاد.