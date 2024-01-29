دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة (الشارقة2024): 7 ميداليات سعودية.. والهدف تتغلب على الإمارات وتتعادل مع قطر

افتتح المنتخب السعودي للبوتشيا، شريط الميداليات السعودية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة التي تستضيفها الشارقة حتى الثالث من فبراير المقبل، بعد أن حقق لاعبوه 7 ميداليات (3 ذهبية، 3 فضية، 1 برونزية) في اليوم الثاني والأخير لمنافسات البوتشيا اليوم الاثنين.
وجاءت أولى الذهبيات السعودية في الدورة، عبر اللاعب زياد الجهني، بعد فوزه في ثلاث مباريات متتالية لفئة (BC3) بمجموع 16 نقطة، فيما نال الفضية العراقي محمد النعيمي، والبرونزية عمر الفلاسي.
وانتزعت زميلته رحاب المجبل، ذهبية السيدات لفئة (BC3)، عقب فوزها في النهائي، على زميلتها لجين الثقفي التي نالت المركز الثاني والميدالية الفضية لذات الفئة، وذهبت البرونزية للبحرينية نوف دسمال.
وأضاف زميلهم، عبدالعزيز الزهراني -18 عاماً-، الميدالية الرابعة للمملكة، إثر نيله الميدالية الفضية لفئة (BC1)، عقب خسارته في النهائي أمام العراقي محمد شايد الذي حقق الذهبية، وذهبت البرونزية للعراقي علي العزاوي.
وحققت اللاعبة زهراء الأبيض، الميدالية الخامسة اليوم، بنيلها المركز الثالث والميدالية البرونزية لفئة (BC2) للسيدات بعد أن ذهبت الذهبية والفضية للعراق.
وفي منافسات الزوجي، حققت المملكة ذهبية زوجي (BC3)، بواسطة زياد الجهني ورحاب المجبل، عقب فوزهم على المنتخب العراقي في نهائي المسابقة.
وجاءت الميدالية السابعة والأخيرة للبوتشيا، عقب تحقيقها الميدالية الفضية لمسابقة الفرق، بفريق مكون من أحمد كدادي وزهراء الأبيض وعبدالعزيز الزهراني، في حين نالت العراق الذهبية.
واصل المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أداءه المميز في الدورة البارالمبية، عقب فوزه اليوم الاثنين في ثاني مبارياته بالدورة، على نظيره البحريني 73 – 44 نقطة.
ويبحث الأخضر عن تعزيز فرص حصوله على المركز الأول للمسابقة، عندما يلتقي بنظيره العماني عند الخامسة من مساء غد الثلاثاء.
وكان الأخضر قد فاز في أولى مبارياته أمس الأحد على نظيره العراقي بنتيجة 56 – 49 نقطة.
دشن المنتخب السعودي لكرة الهدف، مشاركته بالدورة البارالمبية، بفوز على المنتخب الإماراتي وتعادل أمام المنتخب القطري، في المنافسات التي جرت اليوم في نادي الثقة بالشارقة.
وتمكن أخضر الهدف، من الفوز والتفوق في مباراته أمام الإمارات بنتيجة 11 – 1، معززاً تقدمه في الشوط الأول بنتيجة 7 – 1.
وفي لقائه أمام المنتخب القطري، تعادل الأخضر بنتيجة 8 – 8، بعد أن أنهى الشوط الأول متأخراً لصالح قطر بنتيجة 6 – 4.
ويلتقي أخضر الهدف غداً الثلاثاء، بنظيره المنتخب العماني عند العاشرة صباحاً، والمنتخب العراقي الخامسة مساءً.
واصل لاعب المنتخب السعودي للريشة الطائرة، محمد العلي، أداءه المميز بالدورة، عقب فوزه اليوم الاثنين على نظيره اللبناني آيات مشلاب بنتيجة 2- 0.
ويبحث العلي عن تعزيز فرصه لخطف إحدى الميداليات الثلاث، عندما يخوض غداً الثلاثاء لقاءه الأخير في منافسات الفردي ضد لاعب المنتخب البحريني أحمد علي عند الثانية عشرة ظهراً.
وكان العلي قد فاز في مباراته الأول، أمس الأحد، أمام اليمني صلاح محمد بعد انسحابه بنتيجة 2 – 0، قبل أن يخسر من المرشح الأول للذهبية علي الأسدي بذات النتيجة.
أنهى المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية استعداداته، لمشاركته في دورة (الشارقة2024)، وذلك عندما يتواجد في منافسات أم الألعاب التي تنطلق عند الرابعة من عصر غد الثلاثاء وحتى التاسعة مساءً.
ويمثل الأخضر في الدورة، 21 لاعباً ولاعبة، يتواجدون في 21 مسابقة.