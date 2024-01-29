دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة (الشارقة2024): 7 ميداليات سعودية.. والهدف تتغلب على الإمارات وتتعادل مع قطر

افتتح المنتخب السعودي للبوتشيا، شريط الميداليات السعودية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة التي تستضيفها الشارقة حتى الثالث من فبراير المقبل، بعد أن حقق لاعبوه 7 ميداليات (3 ذهبية، 3 فضية، 1 برونزية) في اليوم الثاني والأخير لمنافسات البوتشيا اليوم الاثنين.