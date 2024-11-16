النصر يعود للواجهة والشباب بطلًا لبراعم التايكوندو

حقق فريق نادي الشباب للتايكوندو، كأس بطولة المملكة التأهيلية لأندية المجموعة الأولى للبراعم، في المنافسات التي اختُتمت اليوم السبت على صالة مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف خلال الفترة من 14- 16 نوفمبر الجاري، وعاد فريق النصر للواجهة من جديد بتحقيقه كأس الوصافة؛ فيما حل الاتحاد ثالثًا والباطن رابعًا، بمشاركة (177) لاعبًا يمثلون (26) ناديًا وإدارة المنافسات (31) حكمًا.