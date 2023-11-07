محمد البكيري : نونو سانتو سيرحل عن صفوف الاتحاد خلال ساعات

وأضاف أنه حدثت تجاوزات شديدة بين الطرفين حيث يرى نونو سانتو بأن بنزيما غير منسجم مع الفريق وبعيد عنهم فيما يرى اللاعب بأن أسلوب لعبه لا يتناسب مع المدرب.