محمد البكيري : نونو سانتو سيرحل عن صفوف الاتحاد خلال ساعات

قال الإعلامي المقرب من إدارة نادي الاتحاد، محمد البكيري إن الساعات القليلة القادمة ستشهد رحيل مدرب الاتحاد نونو سانتو.
وقال البكيري عبر تغريدة على صفحته بموقع x :” خروج #نونو_سانتو بات مسألة ساعات. لكنه ليس انتصارًا للنجم بنزيما كما ذكرت الصحيفة بل هو انتصار لإرادة ورغبة لمصلحة ولجمهور الاتحاد أولاً وتاليًا وبس “.
وكان موقع ريفيلو قد تحدث عن مشادة قوية وقعت بين المدرب واللاعب كريم بنزيما.
وقال الموقع إن شجارًا قويًا حدث بين كريم بنزيما ونونو سانتو في غرفة ملابس الاتحاد بعد مباراة القوة الجوية.
وأضاف أنه حدثت تجاوزات شديدة بين الطرفين حيث يرى نونو سانتو بأن بنزيما غير منسجم مع الفريق وبعيد عنهم فيما يرى اللاعب بأن أسلوب لعبه لا يتناسب مع المدرب.
وتعرض الاتحاد بالأمس للهزيمة أمام القوة الجوية بهدفين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا.