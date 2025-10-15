برئاسة "آل خليفة".. انطلاق مؤتمر الحلم الآسيوي في الرياض بمشاركة دولية واسعة

استضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى من "مؤتمر الحلم الآسيوي"، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتنظيم مؤسسة "حلم آسيا" برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
ويهدف المؤتمر إلى تعظيم الأثر الاجتماعي لمبادرات المسؤولية الاجتماعية التابعة للاتحاد الآسيوي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية والمحلية، وبناء منظومة مستدامة تعزز من مساهمة كرة القدم في التنمية المجتمعية في القارة.
ويترأس مجلس مؤسسة "حلم آسيا" الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ويضم في عضويته عددًا من الشخصيات الرياضية البارزة في القارة، من بينها تيموثي فوك تسون تينغ، وخيو ساميث، وزاو زاو، وبرافول باتيل.
وافتتح رئيس الاتحاد الآسيوي أعمال المؤتمر بكلمة شكر فيها المملكة والاتحاد السعودي على حسن الاستضافة، مؤكدًا أهمية جعل المسؤولية الاجتماعية جزءًا أصيلًا من رسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وشهد المؤتمر سلسلة ندوات متخصصة، أبرزها: "كرة القدم أكثر من مجرد لعبة" قدمها فهيد كرداني، و"حماية حقوق الأطفال" قدمتها نيكوليتا فولتي، و"دور كرة القدم في التنمية والاستدامة" بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الدولية ولاعبين سابقين، و"حماية الأطفال وتمكين الشباب" بمشاركة خبراء من آسيا وإفريقيا، و"من الملعب إلى التنمية" و"كرة القدم للجميع" و"الأعمال الإنسانية"، واختُتم المؤتمر بندوة "الاستدامة ومستقبل كرة القدم الآسيوية".
ويُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيستضيف، غدًا الخميس، حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مركز الملك فهد الثقافي، بالإضافة لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية الآسيوية والدولية.