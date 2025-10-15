برئاسة "آل خليفة".. انطلاق مؤتمر الحلم الآسيوي في الرياض بمشاركة دولية واسعة

وشهد المؤتمر سلسلة ندوات متخصصة، أبرزها: "كرة القدم أكثر من مجرد لعبة" قدمها فهيد كرداني، و"حماية حقوق الأطفال" قدمتها نيكوليتا فولتي، و"دور كرة القدم في التنمية والاستدامة" بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الدولية ولاعبين سابقين، و"حماية الأطفال وتمكين الشباب" بمشاركة خبراء من آسيا وإفريقيا، و"من الملعب إلى التنمية" و"كرة القدم للجميع" و"الأعمال الإنسانية"، واختُتم المؤتمر بندوة "الاستدامة ومستقبل كرة القدم الآسيوية".