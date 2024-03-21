بالفيديو.. الجماهير تعبّر من خلال "سبق" عن سعادتها بفوز الأخضر على نظيره الطاجيكي

وحقق منتخب السعودية فوزًا، على نظيره الطاجيكي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السابعة لتصفيات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.