بالفيديو.. الجماهير تعبّر من خلال "سبق" عن سعادتها بفوز الأخضر على نظيره الطاجيكي

عبّرت الجماهير السعودية عن بالغ سعادتها بفوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الطاجيكي بهدف وحيد دون مقابل، أحرزه قائد المنتخب "سالم الدوسري" وحافظ "الأخضر" من خلاله على صدارة مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).
وتفصيلاً، أشادت المشجعة أمل البلوي بمستوى المنتخب وبحارسه محمد العويس.
وعبّرت ريتشيل، مشجعة بريطانية، عن سعادتها بحضور المباراة.
وأضاف "بهروز"، مشجع من طاجيكستان، أن المباراة ضد السعودية كانت صعبة، مشيرًا إلى أنهم عازمون على الفوز في مباراة الإياب.
وأوضح أسامة علي أن حضور الجماهير كان أفضل شيء في المباراة.
وقدمت مشجعة المنتخب "الجوهرة" شكرها للجماهير على الحضور ومؤازرة المنتخب السعودي.
ولفت أحد المشجعين إلى أن التزام الجمهور بالتعليمات يعكس رقيه وأخلاقه.
واعتبر عبدالله العيادة أن النتيجة مرضية للجهمور.
وحقق منتخب السعودية فوزًا، على نظيره الطاجيكي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السابعة لتصفيات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.