تنطلق يوليو المقبل .. إجراء قرعة نهائيات دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات 2023-2024

أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة نهائيات دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ممثلي الأندية، والتي ستنطلق يوم 1 يوليو المقبل.
وأسفرت القرعة عن تواجد أندية رأس تنورة، الوطن، النهضة والتعاون في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من الرائد، فيد، عرعر وحراء، وجاءت فرق الاتحاد والزلفي والمصيف والصحاري في المجموعة الثالثة، بينما ضمت المجموعة الرابعة فرق الشباب، نجد، التسامح والعروبة.
يذكر أن الأدوار الأولى من المسابقة أقيمت في أبريل الماضي، حيث تنافس 55 فريقًا عبر 15 مجموعة ليتأهل 16 فريقًا إلى الأدوار النهائية، فيما سيتأهل أول وثاني كل مجموعة في مرحلة النهائيات إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، علمًا بأن الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي ستتأهل إلى الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات.