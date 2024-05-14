تنطلق يوليو المقبل .. إجراء قرعة نهائيات دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات 2023-2024

يذكر أن الأدوار الأولى من المسابقة أقيمت في أبريل الماضي، حيث تنافس 55 فريقًا عبر 15 مجموعة ليتأهل 16 فريقًا إلى الأدوار النهائية، فيما سيتأهل أول وثاني كل مجموعة في مرحلة النهائيات إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، علمًا بأن الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي ستتأهل إلى الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات.